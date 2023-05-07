Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 45 savaş esirinin ülkeye döndüğünü duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası kapsamında 45 savaş esirinin ülkeye dönüş yaptığı ifade edildi. Açıklamada, 45 esirin 42'sinin Azovstal Çelik Fabrikası'nı savunan askerler olduğu aktarıldı.