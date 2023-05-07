Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, 45 savaş esirinin ülkeye döndüğünü duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası kapsamında 45 savaş esirinin ülkeye dönüş yaptığı ifade edildi. Açıklamada, 45 esirin 42'sinin Azovstal Çelik Fabrikası'nı savunan askerler olduğu aktarıldı.
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 45 savaş esirinin ülkeye döndüğünü duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası kapsamında 45 savaş esirinin ülkeye dönüş yaptığı ifade edildi. Açıklamada, 45 esirin 42'sinin Azovstal Çelik Fabrikası'nı savunan askerler olduğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya