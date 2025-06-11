Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşecek

RUSYA Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, yarın Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasının yapılacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinski, sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasındaki asker cenazelerinin değişimine dair açıklamalarda bulundu. Medinski, İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca cenaze nakillerinin başladığını ifade ederek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 1212 asker cenazesi, Ukrayna tarafına teslim edildi. Rus Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 27 asker cenazesi ise bize iade edildi" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze nakli çalışmalarının süreceğini belirten Medinski, yarın ayrıca cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasına başlanacağını bildirdi.