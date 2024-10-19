Rusya ve Ukrayna Arasında 95 Askerin Esir Takası Gerçekleşti

RUSYA ve Ukrayna arasında yapılan esir takasında karşılıklı 95 asker serbest bırakıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 58'inci esir takası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "95 Ukraynalı tekrar evlerine döndü. Bunlar Mariupol ve Azovstal'ı, Donetsk, Luhansk, Harkov, Kiev, Çernihiv ve Herson bölgelerini savunan savaşçılarımız. Ukrayna her seferinde halkını Rus esaretinden kurtardığında, Rus esaretindeki herkesin özgürlüğüne kavuşacağı güne biraz daha yaklaşıyoruz. Rusya'nın elindeki tüm savaşçılarımızı geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada takasın, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) arabuluculuğunda yapıldığı belirtildi.