Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmaların durdurulması ve bölgeye insani yardımın sağlanması gerektiğini belirtti. Lavrov, ateşkesin sağlanması ve Filistin devletinin oluşturulması için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Kuveytli Bakan Sabah ise uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi ve Gazze'ye insani yardımın sağlanması çağrısında bulundu.

Rusya ve Kuveyt, İsrail-Filistin çatışmalarının durdurulması ve insani yardım çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmaların "derhal" durdurulması ve bölgeye insani yardımın sağlanması gerektiğini belirtti.

Rusya'yı ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile Lavrov, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Sabah ile Lavrov, görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lavrov, İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, "Yeni kayıpların önlenmesi ve çatışmalardan etkilenen sivillere gerekli yardımın ulaştırılması için ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorlarının oluşturulması yönünde önlemlerin acilen alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkesi sağladığımızda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararının öngördüğü gibi İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan, başkenti Doğu Kudüs olan 1967'deki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin oluşturulması için müzakerelerin yeniden başlatılması gerekiyor." dedi.

Gazze Şeridi sakinlerinin, Mısır'ın Sina Yarımadası'na ve Kanada'ya nakledilmesi yönündeki önerilerle ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, "Ortalıkta dolaşan pek çok fikir var ve bunların her biri BMGK'nin Filistin devletinin oluşturulmasıyla ilgili kararını görmese bile bu kararın uygulanmasını geciktirmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Mısır'ın da buna karşı çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu (Gazzelilerin Sina Yarımadası'na nakledilmesi), kesinlikle hem Filistinlilerin hem de Mısırlıların ve en önemlisi bölgedeki barışın çıkarlarıyla çelişiyor. Filistin devletinin kurulmasının imkanlarını bozma ve Filistinlileri hakları olmayacak sonsuz bir varoluşa mahkum etme yönündeki planlara temkinli bakıyoruz. Bu, bölgede ne barışı ne de güvenliği sağlayacak. Bu, çatışmayı derinleştirecek. Başka maceracı eylemleri düşünmeden önce bir araya gelip BMGK'nin kararının ne şekilde uygulanacağı konusunda anlaşmaya varılması daha iyidir. Çok karmaşık ve patlamaya meyilli bölgede barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu budur."

"Ateşkesin derhal sağlanması gerekiyor"

Kuveytli Bakan Sabah ise İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, "Rusya ile bu konuda aynı pozisyona sahibiz, ateşkesin derhal sağlanması ve bölgeye insani yardımın sağlanması gerekiyor." dedi.

Sabah, şöyle devam etti:

"Kalbimiz acıyor. Ölen kişi sayısı 9 bini geçti. Bunların 4 bini çocuk. Savaş 4 haftadır devam ediyor ve bu süreçte 4 bin çocuk öldürüldü. Bu, haftada 1000 çocuk öldürülüyor demek. Bu savaşın durdurulması ve uluslararası toplumun bu yönde çalışması gerekiyor. BMGK'nin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın sağlanması yönünde sorumluluk üstlenmesi gerekiyor."

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 400 bin ton insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Sabah, bu konuda çalışmaya devam edeceklerini ve Gazze'ye insani yardımı durdurmayacaklarını belirtti.