Rusya ve Katar, İlişkileri Derinleştirme Konusunda Anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuk Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ikili ilişkileri derinleştirme konusunda anlaştı. İki tarafın siyasi diyaloğun yoğunlaştırılması ile ekonomi ve yatırım departmanları arasında temas kurulması yönünde karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri kaydedildi.

MOSKOVA, 23 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuk Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ikili ilişkileri derinleştirme konusunda anlaştı.

Moskova'da Perşembe günü gerçekleşen görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki tarafın siyasi diyaloğun yoğunlaştırılması ile ekonomi ve yatırım departmanları arasında temas kurulması yönünde karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri kaydedildi.

Görüşmede yetkililerin, ikili ticaretin istikrarlı ve olumlu dinamiklerini sürdürmenin önemini vurguladığı ifade edildi.

Yapılan görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Sudan ve Filistin'deki durumları da ele alan tarafların, bölgesel çatışmaların uzun vadeli ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasını teşvik etmek amacıyla Moskova ve Doha arasındaki girişimlerin yakın koordinasyonunu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamaya göre, iki taraf ayrıca Basra Körfezi'nde istikrarın sağlanması ve stratejik öneme sahip bu bölgede istikrarlı bir kolektif güvenlik sistemi oluşturulması için alınabilecek tedbirleri de değerlendirdi.