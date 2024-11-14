Rusya ve İran Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması Hazır

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Rusya-İran Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması metninin hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Rusya ile İran arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın metninin hazır olduğunu ve resmi bir törenle imzalanacağını belirtti.