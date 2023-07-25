Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ele alındı. Ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Moskova'da bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'ya temaslarına başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı üçlü toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Lavrov ve Bayramov görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ele aldı.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek

Bakan Bayramov'un ziyareti çerçevesinde bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılması planlanıyor. - MOSKOVA