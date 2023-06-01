Rusya, Ukraynalı silahlı grupların sınıra saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, tanklarla takviye edilmiş Ukraynalı silahlı grupların, sınırdaki Belgorod bölgesinde Rusya Federasyonu topraklarını istila etme girişiminde bulunduğunu, Rus ordusunun ise saldırıları püskürttüğünü bildirdi.

Konaşenkov, Rusya'nın Belgorod bölgesine Ukrayna tarafından yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki bazı bölgeleri istila etme girişiminde bulunduğunu belirten Konaşenkov, bu sabah Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sınır Muhafız Servisi ve Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) bazı birlikleriyle Kiev'in Belgorod bölgesinde Şebekino şehrindeki sivil halka yönelik yeni bir "terör eylemi" gerçekleştirme girişimini engellediğini söyledi.

Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moskova saatiyle sabah saat 03.00 sıralarında Belgorod bölgesindeki sivil hedefleri yoğun bir şekilde bombaladıktan sonra Ukraynalı terörist oluşumlar, tanklarla takviye edilmiş 2 motorlu piyade bölüğünden oluşan kuvvetlerle Novaya Tavoljanka ve Şebekino uluslararası otomobil kontrol noktası yakınlarındaki Rusya Federasyonu topraklarını istila etmeye çalıştı. Rus askerlerinin özverili eylemleriyle Ukraynalı terörist grupların 3 saldırısı püskürtüldü."

Rus ordusunun Batı Askeri Bölgesi hava kuvvetlerinin, bu gruplara 11 saldırı düzenlediğini aktaran Konaşenkov, roket ve topçu birliklerinin 77 atış yaptığını, ağır ateşleme sistemleriyle de 2 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Rus askeri ve güvenlik güçlerinin eylemleriyle söz konusu grupların önemli kayıplar verdiğini vurgulayan Konaşenkov, devlet sınırlarının ihlaline izin verilmediğinin altını çizdi.

Konaşenkov, "Ukrayna tarafının sınır bölgesinde 30'dan fazla Ukraynalı terörist, 4 zırhlı askeri araç, Grad çok namlulu roketatar sistemi ve bir pikap yok edildi." dedi.