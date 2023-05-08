Rusya, Ukrayna'yı İran yapımı İHA'larla saldırdı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın İran yapımı 35 Shahed İHA ile saldırdığını ve 35'inin de Ukrayna tarafından imha edildiğini duyurdu. Ayrıca ülke genelinde füze ve hava saldırıları düzenlendiği duyuruldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın İran yapımı 35 Shahed İHA ile saldırdığını ve 35'inin de Ukrayna tarafından imha edildiğini duyurdu. Ayrıca ülke genelinde füze ve hava saldırıları düzenlendiği duyuruldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya dün gece Harkiv, Herson, Mıkolayiv ve Odesa bölgeleri başta olmak üzere birçok kente yönelik 16 füze saldırısı düzenledi. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin bulunduğu mevzilere ve meskun mahallelere yönelik 61 hava saldırısı ve 52 düşman saldırısının kayıt altına alındığı ifade edildi.Açıklamada, "Ne yazık ki, ölü ve yaralı siviller var, yüksek bir bina, evler ve diğer sivil altyapı hasar gördü. Ukrayna genelinde daha fazla Rus füze ve hava saldırısı olasılığı yüksek. Düşman odağını Lyman, Bahmut, Avdiyivka ve Mar'inka yönleri üzerinde yoğunlaştırıyor. Bahmut ve Mar'inka şehirleri için şiddetli çatışmalar devam ediyor. Genel olarak geçtiğimiz gün cephenin belirtilen kesimlerinde 55 düşman saldırısı püskürtüldü" denildi.