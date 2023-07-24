Rusya, Ukrayna'yı İHA Saldırıları Nedeniyle Kınıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova ve Kırım'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerekçesiyle Ukrayna'yı kınayarak Rus tarafının misilleme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve Kırım'a yönelik yapılan İHA saldırılarına tepki gösterildi.

Saldırıların sorumluluğunu Ukrayna'nın üstlendiği hatırlatılan açıklamada, Kiev'den bu saldırıların devam edeceği ve artacağı yönünde açıklamalar geldiği ifade edildi.

Söz konusu olayların Ukrayna'nın siyasi ve askeri yönetiminin "terör metodu kullanması" ve "sivil halkı korkutması" olarak değerlendirildiği açıklamada, saldırıların askeri olarak hiçbir anlamı bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Kiev rejiminin bu bir diğer suçunu şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kuruluşları buna uygun değerlendirme yapmaya çağırıyoruz. Ukraynalı Neonazilerin küstah eylemlerinin arkasında Batı'nın durumu daha da kötüleştirmeye yönelik amacı var." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin Rusya Soruşturma Komitesi'nin soruşturma açtığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının sert misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bu sabah erken saatlerde Ukrayna'nın iki İHA ile saldırı gerçekleştirdiği, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere yönelik 17 İHA saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu.