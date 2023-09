Rusya, Ukrayna'ya Kamikaze Dronelarla Saldırıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor. Sıcak çatışma görüntüleriyle birlikte iki tarafın da hava saldırılarından görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen en son görüntülerden biriyse Rusya'nın kamikaze droneları kullanarak Ukrayna savaş jetine yaptığı saldırı oldu. İşte detaylar ve olayın görüntüleri…

Rusya kamikaze dronelar kullanarak park halindeki savaş jetlerine saldırıyor!

Olayın gerçekleştiği yer Kryvyi Rih havaalanı içerisindeki bir park alanı. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-29 savaş uçağı havalimanı içerisinde park pozisyonunda bekliyordu. Ancak bu bekleyiş fazla uzun sürmedi ve Rusya'ya ait bir kamikaze drone tarafından fark edildi. Daha sonra park halinde bekleyen MiG-29 savaş jeti vuruldu.

#Ukraine: A Ukrainian MiG-29 fighter aircraft was damaged by a Russian Lancet loitering munition at the airfield of Kryvyi Rih. The closest Russian positions are located more than 65 kilometers away. pic.twitter.com/2plF7i6aMH — ???? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 19, 2023

Olay esnasındaki görüntüler Rusya'ya ait drone tarafından kaydedildi ve Rus basınıyla birlikte sosyal medya da paylaşıldı. Olayda ölü veya yaralanan olmadı ancak Ukrayna'ya ait MiG-29 tahmin edebileceğiniz üzere kullanılamaz hale geldi. Uçağın Rus üretimi olmasıyla birlikte yerine aynısının doldurulması oldukça zor olacak.

Rusya'nın kullandığı kamikaze dronelara gelirsek ZALA Lancet isimli bu kamikaze droneları Rus üretimler. Toplamda 3 farklı varyasyon ile üretilen Lancet'ler Rusyanın hızlı, seri ve sürekli saldırılarında kullandığı hava araçlarından. Daha basit bir tabirle imha etmek istediğiniz hedefe birden fazla yolluyorsunuz ve dronelar orada yarattığı kaos ile hedefi imha edip geri dönüyor.

Tabi geri dönüyor burada biraz daha teorik kalıyor zira kamikaze dronelar imha ettikleri hedefle birlikte imha oluyorlar. Bir nevi canlı bomba misali. Ancak kamikaze droneların üretim maliyetleri bir savaş uçağından çok daha az olduğu için özellikle Rusya gibi ülkeler bu ürünleri kullanmayı çok seviyor.

Olayla ilgili video sosyal medya üzerinde yayılıyor. Ukrayna'nın benzer bir hamleyle karşılık vermesi bekleniyor. ShiftDelete.Net'i takipte kalarak ülkemizden ve dünyadan son dakika savunma sanayi teknolojileriyle alakalı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.