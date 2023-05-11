Rusya, Ukrayna'ya Bombardıman Düzenledi: 5 Kişi Yaralandı

Zaporijya bölgesindeki bir köye yapılan saldırıda 5 kişi yaralandı, 5 binada yangın çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırı sonucu 6 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Rusya, Zaporijya bölgesindeki bir köye bombardıman düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaralandı, 5 binada da yangın çıktı.

Saldırı, 10 Mayıs'ta yerel saatle 22.05 sıralarında düzenlendi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı, 5 binada yangın çıktığı, 6 binanın ise hasar gördüğü aktarıldı. Ayrıca saldırıların ardından bir gaz borusunda hasar tespit edildiği, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.