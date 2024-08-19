Rusya, Ukrayna'ya ait zırhlı araçları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Lancet tipi İHA'larla Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait zırhlı araçların vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kursk Bölgesi'nin sınır bölgesinde bir Lancet isabetiyle imha edilen bir başka Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) aracı. Kuzey kuvvet grubunun bir keşif birimi, düşmana ait bir Kozak zırhlı muharebe aracı tespit etti. Tespit edilen hedef Lancet baraj mühimmatı kullanılarak derhal imha edildi. Lancet, Kursk bölgesi sınırı yakınlarında bir AFU mühendis yıkım aracını imha etti. Ukraynalı mürettebatın araçtaki yangını söndürme girişimleri başarısız olmuştur" denildi.