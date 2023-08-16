Rusya, Ukrayna'ya ait üç İHA'nın saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ukrayna'ya ait üç İHA'nın Moskova bölgesinde saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 05.00 sularında, Kiev rejiminin Kaluga bölgesindeki tesislere üç insansız hava aracıyla terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Rus hava savunma sistemleri tüm İHA'ları zamanında tespit ederek imha etmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir" denildi.