Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait iki İHA'nın havada vurulduğunu ve Harkiv bölgesinde 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait iki İHA'nın havada vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "27 Ağustos gece ve sabah saatlerinde Kiev rejimi, sabit kanatlı İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarında terör saldırıları düzenlemek için yeni girişimlerde bulundu. Bryansk ve Kursk bölgeleri üzerinde iki insansız hava aracı tespit edilmiş ve düşürülmüştür" denildi.

HARKİV BÖLGESİNDE 30 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık ayrıca Harkiv bölgesinin Kupyansk civarında 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Ukrayna'ya ait iki tank, havan mürettebatı ve Kozak tipi 2 zırhlı aracın da imha edildiği aktarıldı.