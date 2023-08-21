Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ları etkisiz hale getirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait iki İHA'nın Moskova bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA'ların havada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait iki İHA'nın Moskova bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA'ların havada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk İHA'nın yerel saatle 06.50 sıralarında tespit edildiği, elektronik harp sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İHA'nın başkent Moskova'nın Pokrovskoye semtine düştüğü belirtildi. İHA'nın düştüğü yer, Kızıl Meydan'a 17 kilometre mesafede bulunuyor.
Bakanlık, ikinci İHA'nın da Moskova bölgesinde 08.16 sıralarında tespit edildiğini, havada vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, İHA'nın başkent Moskova'nın batısındaki Istra bölgesinde düştüğü doğrulandı.