Rusya, Ukrayna'ya ait gemilere saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentindeki bir tersane ile Karadeniz Filosuna ait gemilere saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda 2 gemi hasar gördü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentindeki bir tersane ile seyir halindeki Karadeniz Filosuna ait gemilere saldırı gerçekleştirdiğini, tersanede onarımda olan 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım'ın Sivastopol kentindeki Ordzhonikidze tersanesine 10 seyir füzesi, seyir halindeki Karadeniz Filosu gemilerine ise 3 botla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Hava savunma sistemlerinin 7 füzeyi düşürdüğü, devriye gemisi Vasily Bykov'un ise botları imha ettiği aktarıldı. Tersanede onarımda olan 2 geminin ise füze saldırısında hasar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti. - SİVASTOPOL