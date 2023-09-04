Rusya, Ukrayna'ya ait 4 askeri botu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 4 ABD yapımı askeri sürat botunun imha edildiğini açıkladı. Karadeniz filosuna ait deniz havacılık uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda, botlar ve içlerindeki çıkarma grupları imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 4 ABD yapımı "Willard Sea Force" askeri sürat botunun imha edildiğini açıkladı.

Rusya, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait askeri botlara saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz filosuna ait deniz havacılık uçakları, Kırım kıyısındaki Tarkhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 adet ABD yapımı Willard Sea Force askeri sürat botunu içindeki çıkarma gruplarıyla birlikte imha etti" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, 30 Ağustos'ta benzer bir saldırıda toplam 50 Ukrayna askerini taşıyan 4 askeri botu imha ettiğini açıklamış, Cumartesi günü ise Kırım Köprüsü'nü hedef alan Ukrayna donanmasına ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği belirtilmişti. - MOSKOVA