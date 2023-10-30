Rusya, Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastapol Körfezi'nde bulunan teknik gözetleme ekipmanlarının Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracını tespit ettiğini ve daha sonra imha ettiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastapol Körfezi'nde bulunan teknik gözetleme ekipmanlarının Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracını tespit ettiğini ve daha sonra imha ettiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası'nın Karadeniz kıyısında bulunan Sivastapol Körfezi'nde Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracının imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, "30 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00 civarında, teknik gözetleme ekipmanı Karadeniz'de Ukrayna Donanması'na ait 2 insansız deniz aracı tespit etti. İnsansız deniz aracının tespit edildiği alan vuruldu" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 insansız deniz aracının imha edilmesinden sonra Sivastapol Körfezi'nde mayın ve sabotaj karşıtı önlemler alındığını açıkladı.

Ukrayna kuvvetleri, önceki gece 36 dron ile Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı girişiminde bulunmuş, ancak insansız hava araçlarının tamamı Karadeniz ve Kırım'ın kuzeybatısının üzerindeki Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. - SİVASTOPOL