Rusya, Ukrayna'ya 6 Bin Asker Cenazesi Teslim Etti

Rusya, Ukrayna'ya 6 Bin Asker Cenazesi Teslim Etti
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 6 bin 60 asker cenazesinin teslim edildiğini duyurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'dan 78 Rus askerinin cenazesini aldı.

RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 6 binden fazla asker cenazesinin teslim edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya toplamda 6 bin 60 subay ve askerin cenazesinin teslim edildiğini bildirdi. Medinskiy açıklamasında, "Rusya, İstanbul'da verdiği sözleri yerine getirdi. Toplamda 6 bin 60 Ukraynalı subay ve askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesi teslim alındığını belriten Medinskiy, esir değişiminin de devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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