Rusya, Ukrayna'ya 6 Bin Asker Cenazesi Teslim Etti
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 6 bin 60 asker cenazesinin teslim edildiğini duyurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'dan 78 Rus askerinin cenazesini aldı.
RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 6 binden fazla asker cenazesinin teslim edildiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya toplamda 6 bin 60 subay ve askerin cenazesinin teslim edildiğini bildirdi. Medinskiy açıklamasında, "Rusya, İstanbul'da verdiği sözleri yerine getirdi. Toplamda 6 bin 60 Ukraynalı subay ve askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesi teslim alındığını belriten Medinskiy, esir değişiminin de devam ettiğini aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya