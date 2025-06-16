Rusya, Ukrayna'ya 6 Bin Asker Cenazesi Teslim Etti

RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 6 binden fazla asker cenazesinin teslim edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya toplamda 6 bin 60 subay ve askerin cenazesinin teslim edildiğini bildirdi. Medinskiy açıklamasında, "Rusya, İstanbul'da verdiği sözleri yerine getirdi. Toplamda 6 bin 60 Ukraynalı subay ve askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesi teslim alındığını belriten Medinskiy, esir değişiminin de devam ettiğini aktardı.