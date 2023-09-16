Rusya, Ukrayna'ya 11 grup saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait yerlere havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 11 grup saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait yerlere havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 11 grup saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9-16 Eylül tarihlerinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hedeflere 11 grup saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların yanı sıra İHA'larla liman altyapı tesislerine, insansız deniz araçlarının üretildiği yerlere, yakıt depolarına, Batı menşeli silah ve mühimmat depolarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin konuşlandığı yerlere grup saldırısı gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların sonucunda Donetsk ve Zaporijya yönlerinde savaşan Ukrayna birliklerinin lojistik desteğinin, Batı yapımı silahların tedarikinin kesintiye uğradığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir mühendislik mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından 11 Eylül'de, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehrindeki Dolgintseve havaalanına saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "saldırı sonucunda Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 MiG-29 savaş uçağı ve 3 Su-25 saldırı uçağının yok edildiği" aktarıldı.