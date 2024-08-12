Rusya, Ukrayna unsurlarını hedef aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Timsah' lakaplı Ka-52 tipi helikopterlerle Kursk'ta Ukrayna unsurlarının hedef alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ka-52 helikopterlerindeki kara havacılık ekipleri, Kursk bölgesi sınır bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) birliklerinin insan gücü, zırhlı ve araç askeri teçhizatlarına karşı hava silahlarıyla saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar keşif hedeflerine karşı güdümsüz havacılık füzeleri ve Vikhr güdümlü havacılık füzeleri ile gerçekleştirildi" denildi.

Bakanlık, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.