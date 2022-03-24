Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı: Ruslar işgali destekliyor mu?

Rusya'da yapılan kamuoyu yoklamaları, Rusların çoğunun Ukrayna'daki savaşa destek verdiğini gösteriyor. Peki yapılan bu anketler ne kadar güvenilir?

5 Mart'ta Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VSIOM) tarafından yapılan ankete göre Rusların yüzde 71'i Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" destek veriyor. "Desteklemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 21. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 8.

Katılımcıların yüzde 70'i ise "özel askeri operasyonun" Rus ordusu için iyi gittiğine inanıyor.

Asıl olarak hükümetin sipariş ettiği anketleri yapan Kamuyou Fonu'nun araştırması da (FOM) benzer bir sonucu ortaya koydu. Bu ankete göre Ruslar'ın yüzde 65'i Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" onaylıyor, yüzde 17'si onaylamıyor, yüzde 18 ise fikri olmadığını söylüor.

Rus muhalif eylemci Aleksey Minyailo'nun bağımsız "Ruslar savaş istiyor mu?" araştırmasının sonucu da savaş karşıtlarını üzecek türden.

Bu araştırmaya katılanların yüzde 51'i "Evet" derken, "Hayır" yanıtı verenlerin oranı sadece yüzde 27. Bu ankette dikkat çeken bir sonuçsa, savaşa destek verenlerin çoğunun (Yüzde 73) resmi medyaya güvenmesi. Karşı çıkanların yüzde 85'i ise güvenmiyor.

Ukrayna'nın işgalini aktif şekilde protesto edenlerin çoğu 30 yaşın altındaki gençler. Hala silah altına alınabilecek yaşta ya da askerliklerini yeni tamamlamış olanlar.

Ukrayna'daki savaşa karşı çıkanların oranları

Sosyal paylaşım ağları üzerinde yapılan bir incelemenin sonuçları ise telefonla yapılan anketlerden farklı.

Rusya'da internetteki paylaşımların yüzde 52'si savaş yanlısıyken, yüzde 30'u savaş karşıtı. Savaş yanlısı ya da karşıtı olmalarından bağımsız olarak, Ruslar'ın yüzde 30'u Ukraynalılara sempatiyle bakıyor. Araştırma, bunun tüm paylaşımlarda en yaygın görülen duygu olduğunu gösteriyor.

Sansür uygulamaları

Ukrayna televizyonları ve haber siteleri dehşet verici savaş görüntüleriyle dolu. Bombalanmış, harabe halindeki apartmanlar, ölü ve yaralı siviller, çok sayıda yanmış ve tahrip edilmiş Rus ordusuna ait araçlar.

Esir düşmüş Rus askerleri ve subayları gösteren onlarca video, kan ve cesetler Ukrayna resmi sosyal medyasını kaplıyor.

Ancak Rus televizyonlarında, Rus ordusunun yenilgileri ve kayıplarını görmek mümkün değil.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya girmesinden bir hafta sonra hükümet, Rus ordusu hakkında güvenilmez haberlerin yayılmasını cezalandıran bir yasa geçirdi. Hükümetin güvenilmez bulduğu haberleri yayanlar 15 yıl hapisle cezalandırılabiliyor.

Rus medya kuruluşlarının Ukrayna'nın işgalini "savaş" olarak tanımlaması yasaklandı ve "öze operasyon" tanımlamasını kullanmaları talimatı verildi.

Sansür taleplerine uymayan medya kuruluşları kapatıldı. Savaşın ilk haftasında bağımsız medyanın neredeyse hepsi engellendi.

Savaş başlamadan önce Kremlin'e karşı çıkan ve bağımsız görüşler dile getiren tüm medya kuruluşları "yabancı ajan" olarak yaftalandı.

Exeter Üniversitesi'nden Sosyolog Aleksey Bessudnow 'un analizi

Ukrayna'daki savaşa destek verenlerin oranıyla, karşı çıkanların oranı büyük ölçüde soruyu nasıl sorduğunuza bağlı.

Neyi destekliyorsunuz? Herkes soruyu farklı sormuş.

VCIOM, "Rusya'nın Ukrayna'da özel bir askeri operasyon düzenlemesini destekliyor musunuz?" diye sormuş.

Nötr bir soru gibi görünüyor ama değil, çünkü "Kararı destekliyor musunuz?" diye sorarsanız "Özel askeri operasyon hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunuzdan farklı bir yanıt alırsınız.

Ayrıca özel askeri operasyon hakkında soru sormak ile, Ukrayna'nın işgali ve Ukrayna'da savaş hakkında soru sormak tamamen farklı.

Birçok şey, soruyu nasıl kurguladığınıza bağlı.

Üstelik, bir yabancının sizi telefonla arayıp, Ukrayna'daki askeri harekat hakkındaki fikrinizi sorduğunu düşünün. Çoğu kişi açık bir yanıt vermekten kaçınacaktır.

Birçok kişi de, ne düşündüklerine henüz karar vermiş değil. Fikirlerini anket sırasında oluşturuyorlar ve anketi yapandan, nasıl konuştuğundan ve görüşmenin nasıl ilerlediğinden etkileneceklerdir. Bir insanın neyi desteklediği ve desteklemediği konusundaki fikirleri çelişkili de olabilir.

Bu anketlerden yola çıkarak kesinlikle söyleyebileceğimiz şey, Ruslar'ın yüzde 50 ila yüzde 70'inin çok büyük olasılıkla hükümetin kararlarını destekliyor olduğu. Bu oran fazla mı? Evet kesinlikle fazla. Ancak yüzde 50 ila yüzde 70 destek veriyorsa, bu aynı zamanda yüzde 30 ila yüzde 50'nin karşı çıktığı anlamına geliyor. Bu da çok.

Sosyo ekonomik gruplar arasında da büyük farklar var ve en büyük farklar da yaş grupları arasında. 30 yaşın altındaki çoğu kişi özel askeri operasyonu desteklemiyor. Bu özellikle St. Petersburg gibi büyük kentlerde daha fark edilir düzeylerde. Emeklilik yaşındaki her 10 kişiden 9'u ise operasyona destek veriyor.

Birçok şey, bilgiyi nereden aldığınızla da ilgili. Çoğu yaşlı Rus, haberleri televizyonlardan alıyor. Her gün izliyorlar ve Nazilerle savaşıldığı anlatımını ve devletin 7 gün, 24 saat pompaladığı diğer propagandayı duyuyorlar.

Gençler çok daha az televizyon izliyor ve interneti kullanıyorlar. Dolayısıyla bilgi altıkları ortam tamamen farklı.

Kadın ve erkekler arasında da fark var. Özellikle orta yaşlı kadınlar savaşı daha az destekliyor. Az da olsa, üniversite eğitimi almış olanlarla almamış olanlar arasında da fark var. Özellikle büyük şehirlerde üniversite mezunları savaşı desteklemeye daha az eğilimli.