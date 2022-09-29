Rusya-Ukrayna savaşı: Putin'in nükleer tehdidi blöf mü? Dünya Haberleri Son dönemde Ukrayna'da büyük kayıplar veren Rusya, bir yandan kısmi seferberlik ilan ederken bir yandan da Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkelere karşı nükleer tehditte bulundu. Rusya, Şubat'ta işgale giriştiği Ukrayna'da son dönemde büyük kayıplar verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çareyi seferberlik ilan etmekte buldu. Ukrayna'ya destek veren Batı'ya da nükleer tehdit savurdu. Bu videomuzda Rusların Ukrayna'da neden kaybettiğini ve Putin'in nükleer tehdidinin boyutlarını ele aldık. Video ve grafikler: Osman Kaytazoğlu Vladimir Putin Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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