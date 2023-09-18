Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan zarar gören Ukrayna İçişleri Bakanlığı personelinin çocukları Antalya'da misafir edilecek

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan zarar gören Ukrayna İçişleri Bakanlığı personelinin çocukları, Antalya'da 10 gün misafir edilmek üzere yola çıktı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı personelinin çocukları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle, rehabilitasyon programı kapsamında Türkiye'ye uğurlandı.

Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Departmanı Müdürü Natalya Andriyçuk ve Sosyal Güvenlik Departmanı Müdürü Tetyana Andriyçuk tarafından uğurlanan 39 kişilik grup, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile Antalya Valiliği koordinasyonunda Antalya'da 20 ile 30 Eylül arasında 10 gün misafir edilecek.