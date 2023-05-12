Rusya, Ukrayna Ordusu'nun cephede ilerlediği haberlerini yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, bazı Rusya yanlısı kaynakların Ukrayna askerlerin ülkenin doğusunda cephede ilerleme kaydettiği yönündeki haberlerini reddetti.

Rusya adına savaşan paralı asker grubu Wagner’in başındaki Yevgeni Prigozhin, düzenli ordu birliklerini Bahmut civarındaki mevzileri terk etmekle suçladı.

Rusya yanlısı kaynaklar Perşembe günü bazı yerlerde Ukrayna ilerlemesi ve askeri hareketliliği olduğunu bildirdi.

Ukrayna lideri ise, bir karşı saldırıya başlamak için çok erken olduğunu söyledi.

Volodimir Zelenski “Şimdi elimizde olanlarla ilerleyebiliriz, bence başarılı da oluruz. Ama çok insan kaybedeniz. Bence bu kabul edilemez bir durum, dolayısıyla beklememiz gerek. Hala biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

Beklenen karşı saldırı savaşta belirleyici olabilir ve aylardır değişmeyen cephe hatlarını yeniden çizebilir.

Rus Savunma Bakanlığı ise yayımladığı yazılı açıklamada “Telegram’da cephenin bazı noktalarında bir ‘ilerlemeden’ bahseden bireysel duyurular, gerçekle bağdaşmıyor. Özel askeri operasyon bölgesindeki genel durum kontrol altında” denildi.

Prigozhin’e göre aylardır kanlı çatışmalara sahne olan Bahmut’ta ‘kanatlardaki’ durum en kötü senaryolarla uyumlu.

Wagner’in Başkanı “Aylardır silah arkadaşlarımızın kanı ve canı pahasına ele geçirdiğimiz yerler, şimdi kanatlarımızı tutması gerekenler tarafından, hiçbir mücadele verilmeden terk ediliyor” dedi.

Kremlin yanlısı savaş muhabiri Saşa Kots da Kiev’in beklenen karşı saldırısının başladığını söyledi.

Kots “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı haberinde Ukrayna tanklarının Harkov’daki yolda olduğunu söyledi. Kots’un iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Bir başka Rus savaş muhabiri Alexander Sinomov da Telegram’da Ukrayna güçlerinin Bahmut yakınlarındaki Bohnadivka köyü yakınlarında cephe hattını yardığını ve birkaç kilometrekarelik toprak gele geçirdiğini belirtti.

Batılı askeri yetkililer Bahmut’da 20 ila 30 bin Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını ve Ukrayna Ordusu’nun da ağır bir bedel ödediğini söylüyor.

Rusya’nın geçen 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana binlerce sivil ve asker öldü ya da hayatını kaybetti. Yaklaşık 8,2 milyon Ukraynalı Avrupa’da mülteci olarak kayıtlara geçti. 2,8 milyon Ukraynalının da Rusya’da olduğu sanılıyor.