Rusya, Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu vurdu

Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu vurdu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Saldırı sonucunda bir mesleki eğitim kurumunun binaları yıkıldı ve hasar gördü. Yurtlar ve yüksek binalar da hasar aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.