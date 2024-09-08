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Rusya, Ukrayna'nın Sumy bölgesine hava saldırısı düzenledi

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Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 sivil yaralandı.

RUSYA, Ukrayna'nın Sumy bölgesine yine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk, 4 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "8 Eylül'de sabaha karşı düşman uçakları şehrin yazlık bölgelerinden birine hava saldırısı düzenledi. İtfaiye ekipleri saldırı sonucunda evlerden birinde çıkan yangını derhal söndürdü. Yangının merkez üssü yakınlarında iki kişinin cesedi bulundu. Acil servis uzmanları etkilenen iki adresteki alanları inceledi. Patlama dalgası toplam 20 eve hasar verdi. İlk bilgilere göre, 2 sivil hayatını kaybetti ve 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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