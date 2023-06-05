Rusya, Ukrayna'nın saldırısını engelledi: 250'den fazla asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısını engellediğini ve çatışmalar sonucunda 250'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Ukrayna'nın 16 tank, 3 piyade savaş aracı ve 21 zırhlı savaş aracı da imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinin güneydoğusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruzunun engellendiğini, çatışmalar sonucunda 250'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Haziran sabahı düşman geniş çaplı bir saldırı başlattı. Düşmanın toplam altı mekanize ve iki tank taburu çatışmaya girdi. Saldırı başarıyla engellendi. Çatışmalar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 250'den fazla personeli etkisiz hale getirildi" denildi.Bakanlık ayrıca Ukrayna'nın 16 tank, 3 piyade savaş aracı ve 21 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini belirtti.