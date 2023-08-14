Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentinde bir süpermarketi vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde düzenlediği saldırıda bir süpermarket vuruldu ve 3 çalışan yaralandı. Ayrıca saldırıda apartman blokları, eğitim binaları, arabalar, bir eczane ve bir üniversite yurdu da hasar gördü.

Rusya, Ukrayna'nın güneyinde Odessa kentinde bir süpermarketi vurdu. Saldırıda 3 çalışan yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada saldırının gece saatlerinde düzenlendiği belirtilerek, "Kurtarma ekipleri Odesa'da gece boyunca devam eden düşman bombardımanının sonuçlarıyla mücadele etti. Saldırılarda bir süpermarket vuruldu. Üç çalışan yaralandı. Ayrıca apartman blokları, eğitim binaları, arabalar, bir eczane ve bir üniversite yurdu da hasar gördü" denildi.

Servis, saldırı sonrası süpermarkette çıkan yangına müdahale anlarını paylaştı.