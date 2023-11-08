Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limana füzeyle saldırdı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiyi füzeyle vurduğu iddia edildi. Ukrayna ordusu saldırıyı doğruladı ve saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 mürettebat ile bir liman çalışanının yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiyi füzeyle vurduğu iddia edildi.

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın sivil gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun Karadeniz'deki taktik uçaklarından Odessa bölgesindeki limanların birine doğru X-31 radar karşıtı füze ateşlediği belirtilen açıklamada, "Füze, limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiye isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, Filipin vatandaşı 3 mürettebat ile bir liman çalışanının yaralandığı kaydedildi.