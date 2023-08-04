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Rusya, Ukrayna'nın Novorossiysk Deniz Üssüne Saldırıyı Püskürttü

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Novorossiysk'teki deniz üssüne düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. İki insansız deniz aracıyla gerçekleştirilen saldırı, Rus gemilerinin ateşiyle imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Novorossiysk'teki deniz üssüne iki insansız deniz aracıyla düzenlenen Ukrayna saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iki insansız deniz botu ile Novorossiysk'teki deniz üssüne bir saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Saldırının püskürtülmesi sırasında insansız botlar tespit edildi ve deniz üssünün dış limanını koruyan Rus gemilerinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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