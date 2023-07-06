Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentine füze saldırısı düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir apartman ağır, onlarca bina da ufak çaplı hasar gördü. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir apartman ağır, onlarca bina da ufak çaplı hasar gördü. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Ukrayna Rusya Dünya Haberler