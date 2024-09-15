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Rusya, Ukrayna'nın Kupyansk Bölgesini Vurdu

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Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk bölgesinde Kurylivka topluluğunu bombaladı. Saldırıda 3 bina ve bir arazide yangın meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

RUSYA, Ukrayna'nın doğusundaki Kupyanks bölgesini vurdu. Saldırıda, 3 bina ve arazide yangın çıktı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Rus ordusu Kupyansk bölgesindeki Kurylivka topluluğunun yerleşim yerlerini bombaladı. Novoosynove köyünde 200 metrekarelik bir alanda iki müştemilat ve bir araba yanarken, Podoly köyünde 3 bina ve 5 hektarlık kuru arazi yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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