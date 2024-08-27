RUSYA, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı. Ukrayna acil servisi, füzenin kentte bulunan 4 katlı bir binaya isabet ettiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, "Kryvyi Rih. Düşman saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Acil servis ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Gece yarısı bir düşman füzesi otele isabet ederek dört katlı binayı kısmen tahrip etti. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, enkaz altında 2 kişinin daha mahsur kalmış olması muhtemeldir. 6 dükkan, 4 apartman bloğu ve 8 araba hasar gördü" denildi.