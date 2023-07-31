Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde apartman ve eğitim kurumunu füzeyle vurdu

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentinde bulunan 9 katlı bir apartman ve bir eğitim kurumuna füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Apartmandan 3 kişi kurtarıldı ve 30 kişi tahliye edildi.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentinde 9 katlı bir apartman ve eğitim kurumunu füzeyle vurdu. Saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Ruslar 9 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi. Binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangından 2013 doğumlu bir çocuk kurtarıldı. Saat 12: 10 itibariyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştır' denildi. Ayrıca bölgede bulunan bir eğitim kurumunun da saldırıda hedef olduğu, kurumun 4 ve 2'nci katlarının yıkıldığı aktarıldı.

Öte yandan, hedef olan apartmandan 3 kişinin kurtarıldığı, 30 kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.