Rusya, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na İHA saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA'nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi. Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA'nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi." denildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.