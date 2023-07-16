Rusya, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus tesislerine saldırı girişimini engelledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus tesislerine 7 İHA ve 2 insansız deniz aracıyla saldırı düzenlediğini, tüm saldırıların engellendiğini duyurdu. Ukrayna ise vurulan hedefler hakkında bilgi beklediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus tesislerine 7 İHA ve 2 insansız deniz aracıyla saldırı düzenlediğini, tüm saldırıların engellendiğini duyurdu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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