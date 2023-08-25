Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a İHA Saldırısını Engelledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 42 İHA ile Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu saldırının engellendiğini açıkladı. 9 İHA imha edilirken, 33'ü ise radyo elektronik harp araçlarıyla bastırıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın 42 insansız hava aracıyla (İHA) Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla düzenlediği saldırının engellendiği ileri sürüldü.
Hava savunma sistemlerince 42 İHA'nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kırım toprakları üzerinde açılan ateş sonucunda 9 İHA imha edildi, 33'ü radyo elektronik harp araçlarıyla bastırıldı, İHA'lar hedeflerine ulaşamadan düştü." ifadesi kullanıldı.
Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.