Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a İHA Saldırısını Engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 42 İHA ile Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu saldırının engellendiğini açıkladı. 9 İHA imha edilirken, 33'ü ise radyo elektronik harp araçlarıyla bastırıldı.