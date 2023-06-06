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Rusya, Ukrayna'nın Kahovka Barajı'nı bombalama planını BM'ye bildirmiş

Rusya, Ukrayna'nın Kahovka Barajı'nı bombalama planını BM'ye bildirmiş

Dünya Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kahovka Barajı'nı Ukrayna'nın bombalama planlarına yönelik bir mektubu geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine verdiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kahovka Barajı'nı Ukrayna'nın bombalama planlarına yönelik bir mektubu geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine verdiklerini bildirdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yıkılan ve bölgede sele neden olan Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) bombalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın 21 Ekim 2022 tarihinde BM Genel Sekreterliği'ne, Ukrayna'nın Kahovka Barajı'nı Dinyeper nehrinin akıntısına bırakılacak deniz mayınları ya da yoğun roket atışlarıyla yıkmaya yönelik plan yaptığına ilişkin bir mektubu sunduğunu hatırlatan Zaharova, "BM Genel Sekreterliğine soru: (Bu mektupla ilgili) Ne yapıldı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dünya

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