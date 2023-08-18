Rusya, Ukrayna'nın İnsansız Hava ve Deniz Araçlarıyla Saldırı Girişimlerini Engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı insansız hava ve deniz araçlarıyla gerçekleştirdiği 3 ayrı saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı. İHA'ların hedeflerine ulaşmadan vurulduğu ve insansız deniz aracının batırıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı insansız hava ve deniz araçlarıyla 3 ayrı saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı. Belgorod ve Moskova'da yerleşim yeri olmayan tesislere düzenlenen saldırılarda İHA'ların hedeflerine ulaşmadan vurulduğu ve Karadeniz Filosu'na düzenlenen insansız deniz aracının ise batırıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece yaptığı ilk açıklamada Belgorod bölgesine akşam 22.22'de İHA saldırısı yapıldığını ve hava savunma sisteminin İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Bakanlık ikinci açıklamasında, yine dün akşam Karadeniz'in güneybatı kesiminde, Sivastopol'un 237 km güneybatısında devriye gezen Karadeniz Filosu'na insansız deniz aracıyla saldırı düzenlendiğini ve aracın hedefine ulaşamadan batırıldığını belirtti.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI MOSKOVA BÖLGESİNE

Savunma Bakanlığı bu sabah erken saatlerde yaptığı üçüncü açıklamasında "18 Ağustos günü Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejimi, Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracı kullanarak bir terör saldırısı daha başlattı. İHA, hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra uçuş yörüngesini değiştirerek Moskova'daki Krasnopresnenskaya Rıhtımı yakınlarındaki konut dışı bir binanın üzerine düştü. Can kaybı veya yangın meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.