Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırı girişimini engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini bildirdi. Hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 7 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, Kursk bölgesi hava sahasında 4 İHA'nın yok edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 7 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, Kursk bölgesi hava sahasında 4 İHA'nın yok edildiği kaydedildi.