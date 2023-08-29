Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırı Girişimini Engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Tula bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Sabah saatlerinde Kiev'in, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Tula bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev'in, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Aliia Raimbekova - Dünya