Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırı Girişimini Engelledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın uçak tipi İHA'larla Rusya topraklarına "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.
Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın hava savunma sistemlerince Bryansk bölgesinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, bir İHA'nın da Kaluga bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Aliia Raimbekova - Dünya