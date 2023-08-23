Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırı Girişimini Engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Ukrayna'ya ait 2 İHA tespit edildi ve Bryansk bölgesi üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün uçak tipi İHA'ların kullanımı ile Rus topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bunun "terör eylemi" olduğu vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'ya ait 2 İHA tespit edildi ve Bryansk bölgesi üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadelerine yer verildi.