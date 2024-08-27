Üye Girişi
Haberler

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği geniş çaplı saldırıda 127 füze ve 109 insansız hava aracı kullanıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı, saldırıda 102 füze ve 99 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

RUSYA'NIN dün düzenlediği ve Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alındığı geniş çaplı saldırının detayları paylaşıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rusya'nın 127 füze ve 109 insansız hava aracı (İHA) ile saldırıyı düzenlediğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, dün yaptığı açıklamada ülkenin 15 bölgesine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleshchuk, yaptığı açıklamada, Rusya'nın dünkü saldırısına ilişkin istatistik verilerini paylaştı. Oleshchuk, Rusya'nın 127 füze ve 109 İHA ile saldırı düzenlediğini, 102 füze ve 99 İHA'nın imha edildiğini belirtti. Oleshchuk, açıklamasında, "Rus işgalciler 26 Ağustos 2024 Pazartesi Ukrayna'nın kritik altyapısına, özellikle de ülkenin yakıt ve enerji sektörüne yönelik olarak havadan, karadan ve denizden fırlatılan çeşitli füzeler kullanarak büyük bir saldırı başlatmıştır. Hava Kuvvetleri'nin telsiz mühendisliği birlikleri tarafından toplam 236 düşman hava saldırı aracı tespit ve takip edildi: 127 füze ve 109 saldırı İHA'sı. Hava saldırısını püskürtmek için mevcut tüm silah ve teçhizat kullanıldı. Hava Kuvvetleri'nin havacılık, uçaksavar füze kuvvetleri, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin mobil ateş grupları ve elektronik harp birimleri. Hava muharebesinde 102 füze ve 99 saldırı İHA'sı olmak üzere toplam 201 hava hedefi vurulmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsansız Hava Aracı Ukrayna Dünya Rusya Savunma Güvenlik Uluslararası İlişkiler Enerji Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?
title