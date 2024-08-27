Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

RUSYA'NIN dün düzenlediği ve Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alındığı geniş çaplı saldırının detayları paylaşıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rusya'nın 127 füze ve 109 insansız hava aracı (İHA) ile saldırıyı düzenlediğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, dün yaptığı açıklamada ülkenin 15 bölgesine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleshchuk, yaptığı açıklamada, Rusya'nın dünkü saldırısına ilişkin istatistik verilerini paylaştı. Oleshchuk, Rusya'nın 127 füze ve 109 İHA ile saldırı düzenlediğini, 102 füze ve 99 İHA'nın imha edildiğini belirtti. Oleshchuk, açıklamasında, "Rus işgalciler 26 Ağustos 2024 Pazartesi Ukrayna'nın kritik altyapısına, özellikle de ülkenin yakıt ve enerji sektörüne yönelik olarak havadan, karadan ve denizden fırlatılan çeşitli füzeler kullanarak büyük bir saldırı başlatmıştır. Hava Kuvvetleri'nin telsiz mühendisliği birlikleri tarafından toplam 236 düşman hava saldırı aracı tespit ve takip edildi: 127 füze ve 109 saldırı İHA'sı. Hava saldırısını püskürtmek için mevcut tüm silah ve teçhizat kullanıldı. Hava Kuvvetleri'nin havacılık, uçaksavar füze kuvvetleri, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin mobil ateş grupları ve elektronik harp birimleri. Hava muharebesinde 102 füze ve 99 saldırı İHA'sı olmak üzere toplam 201 hava hedefi vurulmuştur" denildi.