Rusya, Ukrayna'nın Donetsk'e yönelik saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk'e yönelik geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü belirterek, 250'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun dün sabah Donetsk'in güney yönündeki cephe hattında 6 mekanize ve 2 tank taburuyla büyük çaplı saldırı başlattığını duyurdu. Ukrayna ordusunun cephenin en savunmasız bölgesi olarak gördüğü noktayı ele geçirerek ilerlemeyi hedeflediğini aktaran Konaşenkov, saldırının püskürtüldüğünü belirtti. Konaşenkov, "Düşman başarısız oldu. Ukrayna ordusu 250'den fazla asker, 16 tank, 3 piyade savaş aracı, 21 zırhlı muharebe aracını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan paylaşılan videoda ise açık alandaki askeri araçların ateş altında kaldığı görüldü. - MOSKOVA