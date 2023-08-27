Rusya, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA saldırısı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, Ukrayna'ya ait iki İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.