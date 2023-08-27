Rusya, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA saldırısı girişimini engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, Ukrayna'ya ait iki İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemiyle Ukrayna'ya ait iki İHA'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinin hava sahalarında imha edildiği bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Aliia Raimbekova - Dünya