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Rusya, Ukrayna mevzilerini vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesindeki Ukrayna mevzilerinin OBÜS atışlarıyla vurulduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca Ukrayna'ya ait zırhlı aracın Lancet tipi İHA ile vurulduğu anları paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesindeki Ukrayna mevzilerinin OBÜS atışlarıyla vurulduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca Ukrayna'ya ait zırhlı aracın Lancet tipi İHA ile vurulduğu anları paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşmana karşı ağır saldırılar. Kursk Bölgesi'nin sınır bölgesinde atış görevlerini yerine getiren kuzey birlik grubunun Msta-S obüsleri ve Hyacinth-S toplarının muharebe çalışmalarını gösteriyor. Muharebe görevlerinin yerine getirilmesi sırasında topçular hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (AFU) insan gücünü hem de zırhlı araçlarını vurabilen parça tesirli kaçak mühimmat kullanıyor" denildi.

Bakanlık ayrıca Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir zırhlı aracın imha edildiği anların görüntülerini de paylaştı. Açıklamada, "Acımasız Lancet. Kursk Bölgesi sınır bölgesinde bir başka düşman zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) daha yakıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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