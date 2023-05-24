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Rusya, Ukrayna mevzilerini top atışlarıyla vurdu

Rusya, Ukrayna mevzilerini top atışlarıyla vurdu

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğu anların görüntüsü paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğu anların görüntüsü paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Askeri Bölge topçuları, insansız hava aracı mürettebatıyla işbirliği içinde, belirlenen hedefleri vurmanın yanı sıra düşman topçusuna karşı batarya savaşı yürütüyor. Obüs mürettebatı bir Amerikan M113 zırhlı personel taşıyıcısını imha etmeyi başardı" denildiBakanlık ayrıca Dinyeper Nehri'nin doğusunda Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçların da top atışlarıyla vurulduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İnsansız Hava Aracı Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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